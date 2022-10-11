Музею сестер Невзоровых укрепят фундамент из-за строительства новой станции нижегородского метро Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Городская Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие Музея сестер Невзоровых в муниципальную собственность. Внеочередное заседание городской Думы прошло сегодня, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Музей сестер Невзоровых, который находится на улице Максима Горького, 127, считается объектом культурного наследия регионального значения. Музей нижегородской интеллигенции передан городу в целях укрепления фундамента из-за продления Автозаводской линии метро до станции «Сенная».

– Исторический памятник находится в непосредственной близости от зоны проходки тоннелепроходческих щитов, и для того, чтобы избежать его повреждения из-за динамической нагрузки, необходимо провести усиление несущих конструкций здания, – отметил председатель постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин.

Укрепление несущих конструкций здания поможет сохранить Музей для дальнейшего ремонта.

Планируется, что работы будут выполнены в рамках контракта на строительство новых станций метро.