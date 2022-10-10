Участник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде

Клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев ушел из жизни. Об этом сообщил основатель и продюсер группы Андрей Разин в соцсетях.

По его словам, артист скончался в Нижнем Новгороде. Причина смерти не сообщается.

- Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои, - рассказал Андрей Разин.

Продюсер также выразил соболезнования родным и близким Михаила Афанасьева. Разин подчеркнул, что Афанасьевым очень дорожили в группе, а еще назвал его уникальным человеком, который дал более двух тысяч концертов.

Напомним, что в этом же 2022 году ушел из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.