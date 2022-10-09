3,5 тысячи нижегородцев были покусаны собаками к сентябрю-2022 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3,5 тысячи жителей Нижегородской области получили укусы или повреждения от собак за восемь месяцев 2022 года. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве также прокомментировали ситуацию с заболеваемостью вирусом бешенства среди животных в Нижегородской области.

– Она [ситуация] остаётся напряжённой. Ежегодно регистрируются случаи бешенства среди животных. В 2021 году – 54 случая. По текущий период 2022 года – 25 случаев, – рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Отмечено, что в течение этого года случаи бешенства были зафиксированы в 16 из 52 административно-территориальных образований региона. Среди всех прецедентов 43% от числа заболевших бешенством животных приходится на собак, 39% – на лисиц, 14% – на кошек и 4% – на других диких животных.

За весь прошлый год в больницы Нижегородской области обратились 7097 человек за антирабической помощью. Этот показатель 2021 года стал ниже показателя 2020-го. За восемь месяцев текущего 2022 года показатель снова упал (на 8,4%) относительно показателей 2021-го за аналогичный период.