Более 12 км дороги отремонтировали в Шахунском районе по нацпроекту. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 12 километров дороги отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Шахунском районе Нижегородской области. Этот участок пролегает от деревни Никитиха в сторону села Новоуспенское, о чём сообщили в ГКУ НО "Главное управления автомобильных дорог" (ГУАД).

– Подрядчик уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, сделал широкие укреплённые обочины, нанёс осевую разметку. Дорога проходит по территории двух районов, Шахунского и Ветлужского, – рассказал директор ГУАД Владимир Тужилин. – В Ветлужском районе она была отремонтирована ранее, также по нацпроекту, таким образом, теперь она полностью приведена в нормативное состояние.

Владимир Тужилин также отметил, что ветлужский участок дороги ремонтировался в 2021 году за 150 миллионов рублей. На шахунский участок дороги также выделялось порядка 150 миллионов рублей.