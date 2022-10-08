Несколько домов Нижегородского района осталось без света 8 октября

Электроснабжение отключили частично в Нижегородском районе Нижнего Новгорода сегодня, 8 октября. В результате без света остались четыре дома. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 09:00 до 16:00 свет отключили в доме № 13 по Нижневолжской набережной и в домах № 25, 29, 31 по улице Рождественской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно.