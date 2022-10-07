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Общество7 октября 2022 9:54

Нижегородские семьи мобилизованных получат льготы на детей по справке из военкомата

Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать садик и не платить за продленку
Мария СОРОКИНА

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объяснил механизм получения льгот для семей мобилизованных нижегородцев. В ходе онлайн-трансляции 7 октября глава города сообщил, что для получения льгот на детей достаточно принести в детский сад или школу справку из военкомата о том, что глава семейства мобилизован. Все документы на льготы будут оформлены автоматически.

Шалабаев также напомнил, что семьям мобилизованных предоставляются следующие льготы:

- отмена платы за питание в школах;

- отмена платы за детский сад;

- отмена платы за продленку;

- бесплатные дополнительные занятия.

Мэр города также заметил, что готов проконсультировать нижегородцев по всем вопросам, касающимся предоставления этих льгот.

Напомним, что по поручению главы региона Глеба Никитина подготовлен пакет документов, содержащих меры поддержки семьям мобилизованных граждан. Предполагается, что эти меры начнут действовать уже в октябре.