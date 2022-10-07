Рыбоохрана задержала браконьера, который поймал 11 щук в Нижегородской области ФОТО: сайт Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

Рыбоохрана задержала браконьера, который поймал 11 щук и 3 окуней в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Во время проведения надзорных работ в акватории Чебоксарского водохранилища государственным инспектором рыбоохраны был обнаружен нарушитель законодательства РФ в сфере рыболовства.

По данным госинспектора, злоумышленник ночью осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью моторной лодки и сетей. У него было обнаружено 11 щук и 3 окуня.

Такими незаконными действиями браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере 10 925 рублей.

Материалы, собранные госинспектором рыбоохраны, направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей.