Полчища тараканов атакуют жителей многоэтажки в Сормовском районе. Фото: ГТРК "Нижний Новгород"

Полчища тараканов атакуют жителей дома №18 по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода. А "разводит" насекомых один из жильцов многоэтажки, на которого нет управы. Об этом потерпевшие сормовчане рассказали в сюжете ГТРК "Нижний Новгород".

По словам очевидцев, в квартире одного из их соседей тараканы буквально падают и лезут отовсюду.

– Они [тараканы] расселились уже по всему подъезду девятиэтажного дома. Они сыпятся, они ходят по потолку. Они лезут в щели, в подоконники. У меня уже всё здесь загерметизировано, насыпано, – говорит жительница дома №18 по проспекту Кораблестроителей Надежда Евстифеева.

– И по подъездам ползают, и по лестницам, в лифте и по перилам, – добавил Андрей Морозов.

Квартиры жителей дома заполнены различной отравой для тараканов, но меньше их не становится, ведь не удаётся ликвидировать их источник.

Бороться со своим нерадивым соседом и с тараканами сормовчанам приходится самостоятельно, так как ДУК, с точки зрения закона, не отвечает за подобные проблемы. Но всё же компания пообещала поспособствовать решению проблемы. Не раз проводились дезинсекции подъезда.

Адвокаты рекомендуют жителям дома №18 по проспекту Кораблестроителей отправить коллективную жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру и администрацию района. В крайнем случае – обращаться в суд.