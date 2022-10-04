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Происшествия4 октября 2022 13:46

Замначальника антикоррупционного отдела нижегородского МВД задержали за взятки

Он будет находиться под стражей ближайшие два месяца
Маргарита КИРЬЯНОВА

Заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД в Нижнем Новгороде Александра Сибирцева задержали по подозрению в посредничестве при получении взятки. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно версии следствия, Сибирцев вымогал 7,5 миллиона рублей у одного из нижегородских предпринимателей взамен на закрытие уголовного дела, возбуждённого в отношении последнего за неуплату налогов. Взятка предназначалась следователю.

По данным ведомства, подозреваемый заключён под стражу с 1 октября по 28 ноября 2022 года включительно постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода.