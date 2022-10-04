Нижегородцу вынесли приговор за мошенничество на сумму свыше 2,5 млн рублей

Бывшему ведущему инженеру отдела телекоммуникаций и связи ПАО "МРСК Центра и Приволжья" вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал его виновным по соответствующей статье УК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.

Суд установил, что упомянутый инженер, используя своё служебное положение, совершал мошеннические действия без ведома своего руководства. С января 2020 года по февраль 2022-го он составлял заявления на участие в акции "Оборудование за 1 рубль" в рамках своих полномочий. В заявлениях осуждённый указывал новые корпоративные номера для подключения платной услуги связи, которая позволяет приобрести в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оборудование в счёт оплаты услуг связи корпоративных клиентов. После чего бывший ведущий инженер подписывал договоры поставки, товарные накладные, получал оборудование, но не ставил его на баланс организации. Вместо этого он торговал им в Интернете в целях личного обогащения.

В результате компании был нанесён ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Осуждённый возместил его в полном объёме.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года. В законную силу приговор ещё не вступил.