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Политика4 октября 2022 5:27

Судебные приставы будут дежурить в нижегородских военкоматах с 4 октября

Их цель – помочь оперативно решать вопросы с долгами у мобилизованных
Валерия МУРОМЦЕВА
Судебные приставы будут дежурить в нижегородских военкоматах с 4 октября.

Судебные приставы будут дежурить в нижегородских военкоматах с 4 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы будут дежурить в военкоматах Нижегородской области с 4 октября. Об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Сотрудники УФССП будут помогать оперативно решать вопросы с долгами у мобилизованных, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, при необходимости будет привлекаться региональное управление Федеральной налоговой службы.

- В условиях фактического отсутствия нормативной базы, регулирующей правоотношения между кредиторами и должниками, призываемыми в Вооруженные Силы РФ по частичной мобилизации, такие консультации становятся незаменимыми, - уверен Люлин.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.