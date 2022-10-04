Судебные приставы будут дежурить в нижегородских военкоматах с 4 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы будут дежурить в военкоматах Нижегородской области с 4 октября. Об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Сотрудники УФССП будут помогать оперативно решать вопросы с долгами у мобилизованных, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, при необходимости будет привлекаться региональное управление Федеральной налоговой службы.

- В условиях фактического отсутствия нормативной базы, регулирующей правоотношения между кредиторами и должниками, призываемыми в Вооруженные Силы РФ по частичной мобилизации, такие консультации становятся незаменимыми, - уверен Люлин.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.