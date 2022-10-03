Хоккеисты «Торпедо» со счетом 2:3 уступили «Динамо» из Минска в овертайме

Во втором периоде хоккеисты "Торпедо" забросили две шайбы. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом «Динамо» из Минска в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 3 октября.

В стартовой двадцатиминутке у нижегородской команды получилось много атак. У «Торпедо» было два обидных удаления, и в меньшинстве команда держалась хорошо, но сопернику повезло чуть больше и в воротах Ивана Кульбакова приземлилась первая в этом матче шайба. До перерыва хозяевам так и не удалось сравнять счет.

На старте второго периода нижегородская команда предприняла быструю попытку атаковать и встретила отпор соперника. Результатом стало удаление Игоря Ларионова у «Торпедо» и Виталия Пинчука у «Динамо». Снова атака и снова штраф «Динамо» - теперь за подножку выбыл Шон Лалонд. В следующее мгновение Максим Федотов сравнивает счет с подачи Николая Коваленко. Буквально спустя минуту, уже играя в равных составах, нижегородцы атаковали снова, но шайба прошла выше ворот. Атака, еще одна. Казалось, хозяева открыли дежурство у ворот белорусской команды. Соперники допустили превышение численного состава и №21 Джозеф Душак отправился отбывать двухминутный штраф. Полученное преимущество нижегородцы не использовали. На экваторе игрового отрезка игрок «Динамо» Владимир Алистров получил травму. Лед он покидал под овации нижегородских болельщиков.

Более явный шанс забить у нижегородцев появился за шесть минут до перерыва. Следом за №88 штраф получил №89 команды из Минска. Пятерка «Торпедо» почти минуту могла играть против троих динамовцев и этого им хватило, чтобы изменить показания на табло. Шайбу забросил Денис Ян, завершивший атаку удачно подключившихся Федотова и Агостино.

В третьем периоде игры соперники много атаковали, но шайба долго не шла в ворота. На 48 минуте торпедовец Сергей Гончарук получил клюшкой по телу и вынужденно покинул лед. Отбывать свой штраф отправился динамовец Марк Барберио. Спустя пару минут после этого момента гости сравняли счет. Основного времени соперникам оказалось мало, чтобы определить победителя в матче. И вот «Динамо» забивает, но арбитр отменяет шайбу, заброшенную из положения вне игры, однако все меняется после видеоповтора. Финальный счет 2:3, шайбу забросил Джозеф Душак.