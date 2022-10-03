Осенний призыв в Нижегородской области стартует 1 ноября

Настала осень, а это значит, что скоро в Нижегородской области стартует осенний призыв. С 1 ноября по 31 декабря на службу в армию предстоит направить около 1,7 тысячи человек, в том числе около 700 парней из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Традиционно наибольшее количество призывников отправится на службу в элитные воинские части – 500 земляков будут служить в Президентском полку Федеральной службы охраны. Свыше 100 человек отправят в Преображенский и Семеновский полки, около 300 призывников будут нести службу в воздушно-десантных войсках и в других.

Около 150 нижегородцев будут проходить службу в Национальной гвардии России, 10 нижегородцев будут направлены в научные роты.

В период призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Нижегородской области будет работать прямая телефонная линия: (831) 419-79-14; время работы - в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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