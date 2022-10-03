Нижегородские «Валдаи» перевезли около 65 тысяч пассажиров с начала навигации

«Валдаи». Фото: Кирилл Мартынов

С начала навигации 2022 года суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» выполнили в Нижегородской области свыше 2100 рейсов, пассажирами которых стали порядка 65 тысяч пассажиров. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Сроки окончания навигации зависят от погодных условий, - уточнили в ведомстве.

Кстати, за всю навигацию 2021 года было перевезено порядка 42 тысяч 500 пассажиров. Всего был совершен 1361 рейс.

Напомним, что официальное открытие навигации судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» состоялось в Нижнем Новгороде 20 мая 2022 года – первые рейсы были выполнены до Чкаловска и Городца. В связи с этим «Комсомолка» рассказывала, какие маршруты «Валдаев» уже доступны, какие рейсы только появятся и сколько стоят билеты.

Также этим летом был запущен первый рейс из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск. На отправлении «Валдая» в Республику Марий Эл лично присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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