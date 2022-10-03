Стендап-комик Алексей Щербаков поделился видео из Арзамаса и Нижнего Новгорода

Фото: скрин из видео. Источник: соцсети Алексея Щербакова

Стендап-комик Алексей Щербаков побывал в Арзамасе и Нижнем Новгороде в рамках своего сольного тура. Видеоблогом, записанным в начале сентября, артист поделился в социальных сетях.

В Арзамасе стендап-комик гулял по улочкам, которые ему очень понравились, а также заметил множество скульптур гусей.

– Я в Арзамасе и тут очень-очень много гусей. Это очень гусиное место, – сказал Алексей Щербаков. – Просто сплошная гусятня какая-то.

Также Алексей Щербаков был рад узнать, что попал в Арзамас прямо на День города. И всё же обилие «гусей» не давало покоя артисту.

–Даже граффити посвящено гусям, потому что гуси когда-то давно освободили этого город от захватчиков. Это было замечательно, все люди до сих пор в шоке, – пошутил стендап-комик.

– Леш, ну что ты небылицы какие-то рассказываешь? Это же неправда, – сказала спутница Алексея.

– Ну, а как ещё объяснить наличие миллиарда гусей в городе? – продолжил Щербаков.

Алексей Щербаков в своем видеоблоге предложил ввести рубрику «Душевные города» и первым городом туда он внёс именно Арзамас.

На следующий день стендап-комик уже был в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Большой Покровской, посетил блошиный рынок, послушал уличных музыкантов. А затем артист любовался пейзажем на набережной Федоровского.

– Ну что-то с чем-то! Этот вид надо прям на каких-то купюрах печатать! Правда, классно, – подытожил Алексей Щербаков.

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