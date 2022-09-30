Нижегородские полицейские изъяли у женщины свыше 700 свёртков с наркотиками

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 29-летнюю женщину, у которой изъяли свыше 700 свёртков с наркотиками. Возбуждено уголовное дело, за которое предусматривается лишение свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Поймали закладчицу у одного из домов по улице Медицинская в конце августа. Её досмотрели и сначала нашли у неё в сумочке 120 свертков. Наркотики были спрятаны по 60 штук в металлической банке из-под напитка и упаковке из-под мыла.

Затем в съемной квартире, расположенной в Советском районе, у задержанной провели обыск. Там правоохранители нашли два нерасфасованных пакета с наркотическим средством внутри, 601 сверток с наркотиком и оборудование для расфасовки.

Задержанная призналась, что собиралась делать закладки и получать деньги бесконтактным способом. Сейчас женщина заключена под стражу.

Если вам стали известны факты правонарушений или преступлений, связанных с распространением наркотиков, сообщите об этом в дежурную часть МВД или по каналу связи 102 с мобильного телефона.

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