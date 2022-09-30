Трехлетняя девочка пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Арзамасе 29 сентября

Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушки и «ГАЗели» в Арзамасе 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около пяти часов вечера на улице Станционной. По данным ГИБДД, виновником ДТП стал 30-летний водитель четырнадцатой «Лады», который хотел проскочить перекресток на красный свет, в результате чего произошло столкновение с «ГАЗелью».

В аваарии пострадала маленькая пассажирка легкового автомобиля - девочка трех лет. Как оказалось, ребенок находился в салоне без детского автокресла. Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом нижней губы. В настоящее время девочку отпустили домой.

По сообщению ГИБДД, 29 сентября на дорогах Нижегородской области произошло 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. В Нижнем Новгороде зарегистрировано 3 случая ДТП, 4 человека получили травмы.