Семья с ребенком чуть не погибла при остановке лифта в одном из домов Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что остановка лифта чуть не стала причиной гибели семьи с маленьким ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее ряд СМИ опублоиковал информацию о том, что в доме №60 по улице Акимова, лифт пролетел несколько этажей и остановился. В результате никто из находившихся внутри не пострадал.

- Жильцы многоквартирного дома сообщают о неоднократных обращениях в управляющую компанию с вопросами проведения ремонта лифтового оборудования, однако их заявления остаются домообслуживающей организацией без рассмотрения, - добавили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки планируется оценить соблюдение жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будет проднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.