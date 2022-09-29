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Общество29 сентября 2022 15:40

Семья с ребенком чуть не погибла при остановке лифта в одном из домов Нижнего Новгорода

Областная прокуратура проверяет информацию об этом инциденте
Мария СОРОКИНА

Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что остановка лифта чуть не стала причиной гибели семьи с маленьким ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее ряд СМИ опублоиковал информацию о том, что в доме №60 по улице Акимова, лифт пролетел несколько этажей и остановился. В результате никто из находившихся внутри не пострадал.

- Жильцы многоквартирного дома сообщают о неоднократных обращениях в управляющую компанию с вопросами проведения ремонта лифтового оборудования, однако их заявления остаются домообслуживающей организацией без рассмотрения, - добавили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки планируется оценить соблюдение жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будет проднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.