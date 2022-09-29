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Общество29 сентября 2022 14:41

В Нижегородской области запретили продажу зажигалок и газовых баллончиков детям

Административная ответственность грозит и тем, кто купил зажигалку ребенку по его просьбе
Мария СОРОКИНА

Детям запретили продавать зажигалки и другие предметы со сжиженным газом на территории Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания ЗСНО 29 сентября.

Причина запрета связана с тем, что приобретая товары подобного рода, несовершеннолетние используют их не по назначению. Дети получают серьезные отравления, которые могут оказаться смертельными.

Депутаты рассмотрели соответствующий законопроект во втором чтении и проголосовали за его введение. Этот документ предусматривает наказание не только за продажу зажигалок и газовых баллончиков, но и за вовлечение детей в приобретение подобных предметов. Иными словами, административная ответственность коснется и тех, кто покупает детям зажигалки по их просьбе. В ближайшее время законопроект вступит в силу.