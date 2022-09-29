Нижегородский СК получил помещение на улице Березовской. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Руководитель следственного управления СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин получил муниципальное помещение, где будут работать сотрудники следственного отдела Московского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Здание располагается на улице Березовской, 94. Площадь всех переданных помещений – более 300 квадратных метров. Стоит отметить, что ранее следственный отдел занимал лишь 58 квадратных метров в здании на улице Никонова.

- Мы все уважаем напряженную работу сотрудников Следственного комитета. Они выполняют одну из важнейших функций - защиту прав и интересов наших жителей, нижегородцев. Поэтому, конечно, для них должны быть созданы достойные условия. Я с удовольствием передал муниципальное помещение под работу следственного отдела Московского района. В других районах города также при необходимости будут найдены и отремонтированы помещения для правоохранительных органов, - прокомментировал глава города Юрий Шалабаев.

По словам Айрата Ахметшина, это уже третье здание, которое открывается для следственного комитета в Нижегородской области в этом году. Ранее были открыты обновленные следственные отделы в Выксе и Дзержинске.