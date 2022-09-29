Евгений Люлин: В Нижегородской области нет ни одного случая мобилизации не служивших

В Нижегородской области нет ни одного случая мобилизации не служивших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области не зафиксировано ни одного случая мобилизации граждан, которые не проходили службу в армии. Об этом заявил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в ходе прямого эфира 28 сентября.

- У нас ни одного случая мобилизации не служившего призывника нет. Призываются только отслужившие срочную службу в армии – это самый первый критерий. Возраст в основном до 35 лет, - уточнил спикер.

Евгений Люлин напомнил, что не подлежат призыву работники оборонных предприятий, имеющие бронь, а также по состоянию здоровья – вердикт в этом случае выносит медицинская комиссия. Если призывник не согласен с результатами медицинского обследования, он может обратиться в областную медицинскую комиссию.

Также не подлежат мобилизации студенты, аспиранты, учащиеся дневных отделений государственных вузов или вузов с государственной аккредитацией.

- Были нарушения в первые дни, но их уже устранили, губернатор активно вмешивался в эту ситуацию. Недостатки первых дней устранены, все вошло в нормальное русло, критерии всем понятны, - подытожил Евгений Люлин.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооруженных Сил РФ. По словам министр обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.