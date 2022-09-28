Цель конференции – обеспечить безопасность в образовательных организациях

Участники конференции почтили память погибших в Ижевске минутой молчания

II международная научно-практическая конференция «Антитеррористическая защищенность: основа безопасности детей и молодежи» стартовала сегодня в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Организаторами выступил Лингвистический университет при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации государственного задания «Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма».

География конференции в этом году существенно расширилась: очно и онлайн её участниками стали представители силовых ведомств и органов власти, лидеры Центров комплексной безопасности и Координационных центров профильных структур объединений, руководители образовательных учреждений, эксперты-практики, ветераны боевых действий, военные журналисты и студенты из 6 стран мира – Ирана, Белоруссии, Перу, Таджикистана, Узбекистана, Китая и 17 регионов России.

Работа конференции началась с минуты молчания, которой участники почтили погибших из-за стрельбы в школе Ижевска.

«К сожалению, уже во второй раз мы начинаем конференцию со звука метронома. Со всей душой мы разделяем минуты безграничной скорби по погибшим в печальном инциденте в школе №88. Что означает эта минута против 17 жертв кровопролитной трагедии, включая 11 детей и 20 раненых? За цифрами стоят жизни ни в чем не повинных людей, жизни, которые оборвались и были навсегда искалечены так внезапно, необратимо, бесчеловечно. В 21 веке терроризм приобрел особый, устрашающий резонанс, так как сегодня его мишенью становятся наименее готовые противостоять насилию граждане – дети, молодежь, женщины, представители «серебряного возраста», - отметила Жанна Никонова, открывая заседание конференции.

Среди участников конференции - представители органов власти и силовых ведомств, руководители вузов и школ

Ректор подчеркнула, что главная цель проекта - объединить усилия силовых структур и академического сообщества в деле совершенствования существующих механизмов по обеспечению комплексной антитеррористической безопасности в образовательных организациях, столь актуального и резонансного сегодня вопроса.

С приветственным словом выступили на торжественной церемонии открытия первые лица региона – представители профильных структур и ведомств: советник губернатора Нижегородской области по вопросам антитеррористической комиссии региона, руководитель аппарата АТК Александр Ляленков, помощник начальника УФСБР РФ по Нижегородской области, руководитель аппарата оперативного штаба по Нижегородской области Анатолий Поправко, директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода Александр Ильченко, заместитель начальника полиции Управления МВД России по Нижнему Новгороду, подполковник Павел Маркин.

Конференция объединила экспертов из 7 стран и 17 регионов России

Работа конференции продлится 28 и 29 сентября: среди тем докладов участников - повышение эффективности систем защиты объектов, взаимодействие органов муниципальной власти и силовых ведомств в противодействии экстремизму и терроризму, роль патриотического воспитания и практика университетов по профилактике распространения радикальной идеологии среди студентов (в том числе в информационной среде). Уникальной станет дискуссионная площадка с участием спикеров из зарубежных стран, к примеру, о комплексной антитеррористической защищенности через экосистему воспитания молодёжи расскажут спикеры из Китая.

Фото: Пресс-служба НГЛУ