Экс-полицейского осудят за взятку и подделку документов в Нижнем Новгороде

В Советском районе Нижнего Новгорода перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в совершении должностных преступлений. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Экс-полицейский предстанет перед судом в Советском районе Нижнего Новгорода. Его обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Свою вину обвиняемый признал, - уточнили в ведомстве.

Известно, что бывший инспектор ДПС остановил автомобиль "ВАЗ - 2106" днем 7 апреля текущего года. Водитель за рулем был лишён прав, но привлекать его к административной ответственности полицейский не стал. Он получил взятку в 20 тысяч рублей.

Однако чтобы создать видимость своей работы и её положительные результаты, обвиняемый подделал документы. Якобы водителя привлекли к ответственности за нарушение ПДД пешеходом, участвующим в процессе дорожного движения.

Позже обман вскрылся и инспектора ДПС уволили со службы в органах внутренних дел.

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