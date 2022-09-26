13-летний Петя Малышев пропал в Володарске

Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН

В Володарске пропал 13-летний Петя Малышев. Подросток 25 сентября около 12:00 ушёл из дома на улице 2-ая Чапаева и обратно так и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

– Помогите распространить информацию! – просят поисковики.

Пропавший имеет худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза светло-карие. Среди особых примет – мальчик смуглый, есть круги под глазами. Был одет в чёрную куртку с меховым капюшоном, зелёную футболку с надписью на спине, в светло-серые штаны, чёрные носки и чёрные кожаные ботинки.

– Нуждается в медицинской помощи! – уточняется в ориентировке.

Все, кому известно что-либо о месте нахождении Пети Малышева, просят звонить на горячую линию волонтёрского отряда по телефону: 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-950-605-40-76 Ольга (Фиона).

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