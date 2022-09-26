Ограничения полётов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ограничение полетов из Нижнего Новгорода на юг России продлили до 4 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

Так, до 03:45 по московскому времени 4 октября продлили режим временного ограничения полетов в аэропорты одиннадцати городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров в указанные аэропорты по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сообщили в ведомстве.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах.

Напомним, что прямые авиарейсы Нижний Новгород – Оренбург стартуют с 5 октября 2022 года. Их будет выполнять авиакомпания "Икар" дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

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