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Общество7 сентября 2022 7:06

Прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Оренбург стартуют 5 октября

Они будут выполняться дважды в неделю
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Оренбург стартуют 5 октября. Фото: сайт международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова

Прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Оренбург стартуют 5 октября. Фото: сайт международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова

Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Оренбург стартуют с 5 октября 2022 года. Их будет выполнять авиакомпания "Икар", о чём сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно плану, полёты из столицы Приволжья в Оренбург назначены дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет из Нижнего Новгорода в 19:30, а прибытие в Оренбург в 23:10 (время местное для каждого аэропорта).

Также отмечено, что для авиакомпании "Икар" это новый маршрут. На сегодняшний день перевозчик осуществляет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова по шести направлениям: Минеральные Воды, Пермь, Махачкала, Мурманск, Уфа и Санкт-Петербург.

Как известно, Оренбуржье знаменито своими пуховыми платками. Кроме того, регион славится соль-илецкими арбузами, солёными лечебными озерами и заповедником с экомаршрутами, в котором восстанавливают популяцию лошадей Пржевальского.