Воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 26 сентября

Отключение воды. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 26 сентября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили водоснабжение. Причиной отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.

Например, без горячей воды с 09:00 до 15:00 остались жители улицы Гордеевской в Канавинском районе.

Холодной воды не будет с 09:00 до 17:00 в Советском районе. Отключение затронуло тех, кто проживает на улице Акварельная в деревне Кузнечиха.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что к вечеру 21 сентября в Нижнем Новгороде уже было включено 86% теплоисточников. Так, отопление дали в 5348 многоквартирных домов и 551 социальное учреждение.

- У нас нет волшебной кнопки, при нажатии на которую в момент включается отопление, - сказал Юрий Шалабаев во время своего пятничного эфира 9 сентября . - Это серьезный технологический процесс. Полноценная подача и выключение тепла занимает от двух до трех недель.

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