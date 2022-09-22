5,3 тысячи многоквартирных домов обеспечены теплом в Нижнем Новгороде

20 сентября начали пускать централизованное отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 20 сентября стартовал отопительный сезон, а это значит, в скором времени во всех домах Нижнего Новгорода должно появиться тепло. В этом году отопление включили немного раньше, чем обычно, так как сентябрь выдался прохладным. По состоянию на 16:00 21 сентября, включено было 86% теплоисточников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Отопление уже дали в 5348 многоквартирных дома, а также 551 учреждение социальной сферы. Так, теплом обеспечены 289 детсадов, 146 школ, 9 учреждений допобразования, 73 учреждения здравоохранения, 12 учреждений соцзащиты и 22 учреждения высшего и среднего образования.

Напомним, что для запуска отопления необходимо, чтобы не менее пяти суток температура держалась ниже +8 градусов.

- Посмотрел долгосрочные прогнозы погоды. Среднесуточные температуры на этой неделе ниже средних значений для начала осени. Поэтому принял решение о пуске тепла в социальные учреждения - там, где для этого есть техническая возможность: где закончены ремонтные работы, где хватает нагрузки котельной, где готовы внутренние системы теплоснабжения, - прокомментировал свое решение ранее градоначальник.

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