Нижегородцам рассказали, куда обращаться, если были нарушены их права при частичной мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нижегородцы смогут заявить о нарушении своих прав во время призыва. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

– Если вы не согласны с принятым решением, то необходимо заявить об этом прямо в военкомате, где вас призывают. В соответствии с этим сотрудники для обжалования должны направить вас в нужную инстанцию, – отметил Евгений Люлин.

По вопросам заключений медицинской комиссии необходимо обращаться в областную комиссию центра военно-врачебной экспертизы в Нижнем Новгороде. Она находится на улице Ванеева, 77.

Остальные вопросы можно решить в областной призывной комиссии по адресу Нижний Новгород, площадь Ошарская, д.1.

Также вопросы о частичной мобилизации можно задать, позвонив на «горячую линию» по номеру 122.

Кроме того, доступна горячая линия по специальной военной операции Минобороны РФ: 8-800-100-77-07.