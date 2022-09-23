Жанна Никонова: «Консорциум лингвистических университетов России и Белоруссии послужит процветанию наших вузов и государств»

Консорциум создан между тремя инязами - Нижегородским, Московским и Минским

23 сентября в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошла торжественная церемония подписания соглашения о создании Консорциума лингвистических университетов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Подписание соглашения о создании Консорциума приурочено к ряду юбилейных дат: знаковое событие состоялось в год 105-летия НГЛУ, в преддверии 75-летия Минского лингвистического государственного университета (Республика Беларусь) и по случаю 80-летия переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета.

Участниками торжественной церемонии стали соучредители проекта: ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, декан переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза Екатерина Похолкова и ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева (г. Минск, Республика Беларусь), а также представители переводческих школ России, профессорско-преподавательский состав НГЛУ.

По словам ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доктора филологических наук, профессора Жанны Никоновой, создание Консорциума трех лингвистических университетов – это уникальное объединение потенциала равноправных партнеров, которое будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности лингвистического образования двух государств – России и Белоруссии, ускорению процессов цифровизации в преподавании иностранных языков, а также станет площадкой реализации совместных инновационных образовательных проектов.

«Сегодня в России осталось всего два лингвистических университета – это Московский и Нижегородский, а в Белоруссии один – Минский лингвистический. Наши вузы исторически очень тесно связаны, они всегда дружили, всегда сообща проводили значимые реформы в области лингвистического образования, но в эпоху, когда необходимо консолидировать усилия для прорывных технологий и для обеспечения росссийско-белорусского образования на глобальном уровне, требуется новый вид содружества. Именно поэтому сегодня мы подписали соглашение о Консорциуме лингвистических университетов России и Белоруссии. Мы объединяем усилия для того, чтобы обеспечить разработку и внедрение уникальных инновационных технологий в области лингвистического образования наших стран и поднять его на новый качественный уровень. Пусть консорциум лингвистических университетов России и Белоруссии послужит непременному процветанию наших вузов и наших государств!», - отметила Жанна Никонова.

К церемонии присоединились представители переводческих школ России

Ректор НГЛУ также уточнила, что работа Консорциума уже стартовала и первым шагом в рамках соглашения стало учреждение ещё одного вида содружества – содружества переводческих школ. «Сегодня переводчики из всех вузов России и Белоруссии обсуждают, каким образом они могут противостоять современным угрозам – ведь переводческую профессию объявили вымирающей, очень много цифровых конкурентов, поэтому требуется консолидация усилий для того, чтобы грамотно использовать возможности современной эпохи и правильно выстраивать профессиональную деятельность в этой сфере», - добавила Жанна Никонова.

Платформа Консорциума станет основой для выработки инновационных программ и инициатив

Платформа Консорциума лингвистических университетов России и Белоруссии послужит основой для создания и апробации инновационных, экосистемных продуктов, программ, экспериментальных, практико-ориентированных инициатив, а фундаментном выступят интеллектуальные ресурсы участников: профессиональные знания педагогов и экспертов, учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности, современные образовательные технологии и многое другое.

Фото: Пресс-центр НГЛУ