Пункты для голосования на референдуме по Донбассу откроют в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде откроют пять пунктов для голосования на референдуме по Донбассу, который пройдет с 23 по 27 сентября. Туда смогут прийти и отдать свой голос беженцы, который находятся на территории Нижегородской области, пишет «Коммерсантъ - Приволжье» со ссылкой на региональный избирком.

С 23 по 26 сентября переселенцы смогут проголосовать прямо в пунктах временного размещения, которые посетят представители избирательной комиссии. А 27 сентября в Нижнем Новгороде откроются пять пунктов для голосования. Жителей ДНР будут ждать в Автозаводском районе на улице Дьяконова, 25а (ДК «Молодежный») и в Сормовском районе на улице Коминтерна, 250 (Центр детского творчества). Жители ЛНР смогут проголосовать в Московском районе (Московское шоссе, 219а), Запорожской области - на проспекте Гагарина, 154 (Приокский район), Херсонской области – на улице Даргомыжского, 11а (Ленинский район).

По данным МВД, сейчас на территории Нижегородской области находится около двух с половиной тысяч вынужденных переселенцев.