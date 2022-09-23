Нижегородцев, попадающих под частичную мобилизацию, просят явиться в военкоматы 24 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцам, соответствующих критериям о частичной мобилизации, необходимо явиться в военкоматы или в администрацию района 24 сентября. Это необходимо для уточнения документов воинского учета и определения возможности или необходимости мобилизации каждого конкретного человека. Об этом сообщили в призывной комиссии по проведению частичной мобилизации в Нижегородской области.

- Решение о необходимости мобилизации будет приниматься, исходя из всех факторов, в том числе информации о вашем текущем трудоустройстве и с учетом ситуации в семье, - говорится в сообщении. - С собой необходимо иметь паспорт, военный билет (при его наличии). На месте будут уточнены ваши учётные данные и возможность вашего участия в мобилизации.

Явиться в администрацию района или военкомат по месту жительства или пребывания необходимо в любое удобное время с 7:00 до 23:00 24 сентября.

Напомним, по данным Министерства обороны России, частичной мобилизации подлежат только те, кто служил в армии или получил офицерское звание при обучении в вузе. В приоритете по возрасту рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Приоритет будет отдаваться тем, у кого есть боевой опыт.