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Общество22 сентября 2022 14:56

Вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации А.Е.Голованова обсудят депутаты Думы по местному самоуправлению

Очередное заседание состоится 23 сентября
Вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации А.Е.Голованова обсудят депутаты Думы по местному самоуправлению

Вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации А.Е.Голованова обсудят депутаты Думы по местному самоуправлению

23 сентября 2022 года в 13:00 в городской Думе Нижнего Новгорода состоится очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты обсудят вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова. Мемориальную доску советскому военачальнику предлагается установить на здании бывшей школы для взрослых имени Я.М.Свердлова, расположенном по адресу: ул. Ошарская, д.1/2, где в 1923-1925 годы учился выдающийся нижегородец.

Также члены постоянной комиссии рассмотрят возможность внесения изменений в Положения о старосте сельского населенного пункта и о порядке проведения схода граждан.

В повестке заседания комиссии восемь вопросов.