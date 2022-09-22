Вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации А.Е.Голованова обсудят депутаты Думы по местному самоуправлению

23 сентября 2022 года в 13:00 в городской Думе Нижнего Новгорода состоится очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты обсудят вопрос увековечения памяти Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова. Мемориальную доску советскому военачальнику предлагается установить на здании бывшей школы для взрослых имени Я.М.Свердлова, расположенном по адресу: ул. Ошарская, д.1/2, где в 1923-1925 годы учился выдающийся нижегородец.

Также члены постоянной комиссии рассмотрят возможность внесения изменений в Положения о старосте сельского населенного пункта и о порядке проведения схода граждан.

В повестке заседания комиссии восемь вопросов.