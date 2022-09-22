Депутаты комиссии по социальной политике обсудили обеспечение антитеррористической защищенности школ и детсадов

На состоявшемся 22 сентября 2022 года заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике депутаты обсудили обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и спорта, в том числе и при проведении культурных, спортивных и массовых мероприятий. Рассмотрение данного вопроса было инициировано заместителем председателя постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Владимиром Поддымниковым-Гордеевым.

По информации директора департамента образования городской администрации Владимира Радченко, по состоянию на начало учебного года образовательные учреждения Нижнего Новгорода полностью укомплектованы кнопками тревожной сигнализации, металлодетекторами, имеют ограждение территории. При этом 99% школ города имеет систему видеонаблюдения. Такой же процент детских садов и школ города оснащен системой контроля и управления доступом (СКУД).

Всего на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школ и детсадов в этом году из бюджета города выделено 118,7 млн рублей.

В свою очередь директор департамента физической культуры и спорта администрации Антон Ермаков рассказал, что в этом году в 10 подведомственных департаменту учреждениях проводился ремонт и реконструкция системы видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей и системы СКУД, ремонт системы освещения здания, установка дополнительного освещения на территории, установка ограждения по периметру территории.

Директор департамента культуры администрации Светлана Гуляева доложила членам комиссии, что тревожными кнопками в настоящее время оснащены все объекты культуры, расположенные в Нижнем Новгороде.

При этом Светлана Гуляева отметила, что перед проведением культурно-массовых мероприятий осуществляется комиссионная проверка каждой конкретной территории на предмет ее технической оснащенности, антитеррористической и противопожарной безопасности.

В ходе заседания комиссии депутаты также ознакомились с информацией по подготовке школ и организаций дополнительного образования Нижнего Новгорода к 2022 – 2023 учебному году. На эти цели из бюджета было выделено 975 млн рублей. При этом большая часть средств – 660 млн рублей пошла на приобретение учебников, лабораторного оборудования, компьютерного оборудования, спортивного оборудования, еще 110 млн рублей направили на текущий ремонт школ. Чуть более 100 млн рублей затратили на антитеррористические мероприятия – установку тревожной сигнализации и ограждений, систем видеонаблюдения.

Приемку прошли все 483 образовательные организации города, за исключением школ №№14, 73, 100, 156, 167 и гимназии № 25 имени А.С. Пушкина, не участвовавших в ней по причине проведения капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в ходе выездного совещания постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре 15 сентября депутаты оценили ход работ по строительству пристроя к школе №117 и капремонту школы №156 в Сормовском районе.