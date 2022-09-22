Благоустройство проспекта Кораблестроителей в Нижнем Новгороде запланировано на 2023 год

Работы по благоустройству проспекта Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода проведут в 2023 году. Обновят общественное пространство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В порядок приведут территорию вдоль домов № 22-36. Там установят новое освещение, обустроят зону отдыха со скамейками. Также будет место, где порезвиться детям, проектировщики учли несколько детских игровых комплексов. Не забыли в проекте и про спортивную зону и велодорожку, которая протянется вдоль пешеходной зоны.

- Данная территория примыкает к довольно крупному жилому массиву. Имеющаяся сейчас детская площадка пользуется огромной популярностью у детей, и, думаю, дополнение территории несколькими детскими комплексами будет вполне актуально, - подчеркнула глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Специалисты также займутся озеленением и посадят хвойные и лиственные деревья.

Напомним, что благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде будет выполнено в 2023 году по новому проекту. Пространство требует минимального вмешательства: организации освещения на детской и спортивной площадках, «переосмысление» территории, прилегающей к шахматному павильону, восстановление ограждений со стороны улиц Белинского и М. Горького, а также локальный ремонт пешеходных дорожек.

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