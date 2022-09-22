В Богородске осудили женщину, которая разоблачала аферы ДУКа

В Богородске суд приговорил местную жительницу, разоблачавшую аферы домоуправляющей компании, к 2 годам условно. На неё было заведено дело, якобы после того, как она применила силу к сотруднице полиции. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

– Я думала, что это представитель домуправляющей компании. К нам часто представители ДУКа приходят именно с хамским поведением. Я ничего не совершала, никакого уголовного преступления с моей стороны не было. Я её попросила просто выйти, – рассказала Татьяна Большухина. – А как ещё, когда на вас в вашем доме матом кричат, весь подъезд слышал об этом.

По словам жительницы, сотрудница органов была не по форме, на ней был обычный спортивный костюм.

– Доказательств, подтверждающих версию обвинения, по сути, не существует. Ну, кроме слов так называемой потерпевшей. Мы очень сомневаемся, что она является потерпевшей. Сотрудник, который работал без году неделя, и не имел при себе удостоверения по той причине, что еще его не получила, не имея форменного обмундирования, – сообщил адвокат подсудимой Владимир Галкин.

Сама потерпевшая сотрудница полиции в ходе следственного эксперимента рассказала, что жительница таскала её за рукава кофты, ударяла по рукам, толкнула об косяк спиной и вытолкнула в подъезд, где её поймал участковый.

К слову, до этого полиция не возбуждала уголовные дела по выявленным Татьяна Большухиной нарушениям, а их было не мало. Например, с людей взяли деньги за покраску кирпичного дома, который никто не красил. Раскрыта была и схема с «задвоением» платы за капитальный ремонт и подделку подписей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!