Часть крыши надземного пешеходного моста сдуло у нижегородского ТРЦ «Мега»

Фото: паблик "Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)"

Часть крыши надземного пешеходного мостика сдуло в районе нижегородского ТРЦ «Мега» и кладбища рядом с деревней Федяково. Также у остановки, расположенной рядом, отвалилась задняя стенка. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, вопрошая о том, почему переход не отремонтирован.

- Лишь бы сам переход не сдуло, что уж тут про крышу говорить. В Пасху люди переходили по нему как по канату, - вспомнила нижегородка Ирина Пашкова.

- Там давно уж разваливается, того и гляди сдует лист прямо на машины, - подчеркнула местная жительница Светлана Мотовилова.

- Да, я сегодня проходила этим мостом, страшновато! В обход далековато идти, пришлось переходить, - поделилась своим опытом пользовательница Юлия Дулова.

Напомним, в мае этого года нижегородцы жаловались в социальных сетях, что надземный пешеходный переход около Федяковского кладбища ходит ходуном. Тогда его перекрыли для пешезодов.

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