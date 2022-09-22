Олег Лавричев провел очередной прием граждан по личным вопросам

21 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев совместно с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Юрием Балашовым, заместителем главы администрации Советского района Сергеем Костюниным и заместителем директора районной домоуправляющей компании по работе с населением Еленой Колесниковой провел очередной прием граждан по личным вопросам на избирательном округе №30 в Советском районе.

Часть обращений касалась благоустройства прилегающей территории и ремонта домов по улицам Тимирязева, Шорина и Сестер Рукавишниковых, в том числе ремонта входных групп и подъездов. На данном этапе прорабатывается финансовая модель по решению всех обозначенных вопросов.

Спикер городской Думы также побеседовал с жительницей дома №35 по улице Охотничья, которая попросила определить более удобное место для размещения контейнерной площадки, отремонтировать прилегающий к дому участок дороги и рассказала о своих бытовых проблемах с газом, водоснабжением и канализацией.

Заместитель главы Советского района Сергей Костюнин прокомментировал, что контейнерная площадка была перенесена, исходя из санитарных норм, по которым данные объекты должны располагаться в 20-ти метрах от жилых домов.

Олег Лавричев, в свою очередь, отметил, что по всем проблемам будут направленны соответствующие запросы в газораспределительную службу и водоканал с целью получения информации по объектам инфраструктуры в данном микрорайоне. Также по этому обращению будет организован выезд на место с представителями районной администрации для определения плана дальнейших действий.

Кроме того, в рамках приема Олег Лавричев совместно с Юрием Балашовым приняли решение обсудить с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода вопрос выделения помещения для АНО «Центр психологической помощи детям и подросткам профилактики и предотвращения суицидальных проявлений и жестокого обращения с детьми «Ты важен!».