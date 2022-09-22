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Общество22 сентября 2022 10:25

Олег Лавричев провел очередной прием граждан по личным вопросам

По всем поступившим обращениям намечен план действий
Олег Лавричев провел очередной прием граждан по личным вопросам

Олег Лавричев провел очередной прием граждан по личным вопросам

21 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев совместно с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Юрием Балашовым, заместителем главы администрации Советского района Сергеем Костюниным и заместителем директора районной домоуправляющей компании по работе с населением Еленой Колесниковой провел очередной прием граждан по личным вопросам на избирательном округе №30 в Советском районе.

Часть обращений касалась благоустройства прилегающей территории и ремонта домов по улицам Тимирязева, Шорина и Сестер Рукавишниковых, в том числе ремонта входных групп и подъездов. На данном этапе прорабатывается финансовая модель по решению всех обозначенных вопросов.

Спикер городской Думы также побеседовал с жительницей дома №35 по улице Охотничья, которая попросила определить более удобное место для размещения контейнерной площадки, отремонтировать прилегающий к дому участок дороги и рассказала о своих бытовых проблемах с газом, водоснабжением и канализацией.

Заместитель главы Советского района Сергей Костюнин прокомментировал, что контейнерная площадка была перенесена, исходя из санитарных норм, по которым данные объекты должны располагаться в 20-ти метрах от жилых домов.

Олег Лавричев, в свою очередь, отметил, что по всем проблемам будут направленны соответствующие запросы в газораспределительную службу и водоканал с целью получения информации по объектам инфраструктуры в данном микрорайоне. Также по этому обращению будет организован выезд на место с представителями районной администрации для определения плана дальнейших действий.

Кроме того, в рамках приема Олег Лавричев совместно с Юрием Балашовым приняли решение обсудить с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода вопрос выделения помещения для АНО «Центр психологической помощи детям и подросткам профилактики и предотвращения суицидальных проявлений и жестокого обращения с детьми «Ты важен!».