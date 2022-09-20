Более 100 человек претендует на должность министра строительства Нижегородской области Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Более 100 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области, первый заочный этап отбора кандидатов завершился. Претендента на должность выбирают через открытый конкурс в соответствии с решением губернатора Глеба Никитина.

В следующем этапе будет совершена проверка документов. Затем пройдет заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены участники очного этапа.

На следующем этапе конкурсанты защитят свой проект развития отрасли перед экспертами.

Кандидаты, зарекомендовавшие себя наилучшим образом, пройдут собеседование с губернатором.