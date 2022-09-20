Застройщик ЖК «Дом у озера» в Нижнем Новгороде выставил долгострой на торги Фото: Евгения ГУСЕВА

Застройщик ЖК «Дом у озера» в Нижнем Новгороде выставил долгострой на торги. Он хочет перепродать дом по улице Архангельской,4. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в прямом эфире 20 сентября.

По его словам, для владельца было продлено действие договора на строительство на три года. Но он выставил сооружение на продажу.

– Мы сейчас будем активно заниматься этой ситуацией. Нужно просмотреть на все договоры, узнать, можем ли мы как-то их расторгнуть. Мы не предоставляем участки для перепродажи, – отметил Сергей Баринов.

Известно, что дом №4 по улице Архангельской простаивает уже около 20 лет. Застройщиком на данный момент выступает ООО «Вселенная НН».