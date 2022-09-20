«Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь» в Нижнем Новгороде Фото: Мария СОРОКИНА

ХК «Торпедо» одержал победу над «Витязем» на открытии домашней серии 19 сентября. Нижегородцы переиграли клуб из Подольска со счетом 2:1. Результаты матча были опубликованы на официальном сайте ХК «Торпедо».

Известно, что основное время матча завершилось со счетом 1:1. Но нижегородских болельщиков ожидали буллиты первые в этом сезоне.

Буллитная серия началась бросками нападающих Алексея Кручинина и Василия Атанасова. Итогом матча стала победа «Торпедо».

Следующие поединки домашней серии состоятся 21 и 23 сентября. Нижегородский хоккейный клуб сразится с «Трактором» и «Авангардом».

– Мы играли с соперником, который начал сезон достаточно хорошо. Были хорошие моменты, были хорошие комбинации, хорошие фрагменты той игры, которую мы хотим видеть. После первого и второго периодов я сказал ребятам, что мы много бросаем, но бросаем, чтобы бросить, а не чтобы забить. Это разные вещи. Нужно было немного поменять прицел. Вратари сегодня играли хорошо, и если мы им помогаем, голов не стоит ждать. Необходимо понимать, где есть уязвимые места, и мы их понимаем, – отметил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.