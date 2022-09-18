Жители Кудьмы и Окского берега снова остались без воды 18 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Кудьмы и Окского берега в Нижнем Новгороде 18 сентября снова остались без воды. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

- На сетях Водоканала выявлена утечка. Воду перекрывают, где-то уже нет. Просьба, если вода есть у кого-то, запастись, - отметил глава администрации.

По предварительным данным, работы завершатся к 19:00. Для жителей, оставшихся без воды, будет организован подвоз бочек воды. Известно, что водовозы будут стоять на перекрёстке Полетной-Высокой и Гагарина-Богородская, питьевая - Кудьма и въезд в ОБ у пятёрочки.

Напомним, за последнее время это уже третий случай отключения холодной воды в этих поселках. Ранее отключения были связаны с ремонтом.