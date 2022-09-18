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Общество18 сентября 2022 10:23

Бренд Zara раскритиковали за рекламу с нижегородкой Натальей Водяновой

Пользователей возмутило, что лицом рекламной акции стала россиянка
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Испанский бренд Zara раскритиковали за рекламу с участием нижегородки Натальи Водяновой. Шквал критики обрушился на бренд за новую коллекцию, созданную в коллаборации Zara и американского дизайнера Narciso Rodriguez.

Сама Наталья Водянова не обновляет свои страницы в социальных сетях с апреля. Однако фотографии с новой коллекцией и Натальей Водяновой появились на странице самого бренда. Сразу после этого на компанию обрушился шквал критики от украинских пользователей за то, что выбрали для рекламы новой коллекции россиянку Наталью Водянову.

Напомним, сам бренд покинул Россию еще весной этого года. После этого его российские магазины остаются закрытыми.