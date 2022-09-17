Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода зимой Фото: Мария СОРОКИНА

Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в интервью «Открытому Нижнему».

На данный момент городовые патрулируют улицы Большая Покровская и Рождественская, также набережные Федоровского и Нижневолжскую. Но с Нижневолжской городовых могут снять, так как зимой там гораздо меньше гуляющих, чем летом.

В обязанности городовых входит не только поддержание общественного порядка, но также помощь туристам и оказание первой медицинской помощи.

– Наверное, количество городовых в зимний период сократится, потому что и людей на улицах станет меньше. Но опыт показывает, что турпоток у нас и зимой достаточно большой, – отметил Юрий Шалабаев.