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Общество17 сентября 2022 6:37

Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода зимой

Но их количество может сократиться
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода зимой

Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода зимой

Фото: Мария СОРОКИНА

Городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в интервью «Открытому Нижнему».

На данный момент городовые патрулируют улицы Большая Покровская и Рождественская, также набережные Федоровского и Нижневолжскую. Но с Нижневолжской городовых могут снять, так как зимой там гораздо меньше гуляющих, чем летом.

В обязанности городовых входит не только поддержание общественного порядка, но также помощь туристам и оказание первой медицинской помощи.

– Наверное, количество городовых в зимний период сократится, потому что и людей на улицах станет меньше. Но опыт показывает, что турпоток у нас и зимой достаточно большой, – отметил Юрий Шалабаев.