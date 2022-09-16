Девять прижизненных договоров на кремацию заключили нижегородцы с начала 2022 года Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Девять человек заключили прижизненные договора с нижегородским крематорием с начала 2022 года. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на директора крематория Владимира Ворошуха.

По его словам, в месяц может быть подписано от одного до двух договоров на кремацию.

– У нас нет задачи нарастить продажи. Просто есть люди, которые настаивают именно на кремации. Это выбор каждого. На данный момент четыре из заключенных договоров уже закрыты, — рассказал Владимир Ворошуха.

Также он отметил, что цены на услуги в этом году не изменились. А в июле 2022 года крематорий договорился о сотрудничестве с нижегородской епархией. Это означает, что теперь усопших могут отпевать в траурных залах священники.