На Нижегородской станции аэрации будет проведена реконструкция

Договор на реконструкцию Нижегородской станции аэрации, отвечающей за прием и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и города Бора заключили АО «Нижегородский водоканал» и ФАУ «РосКапСтрой».

«РосКапСтрой» - подведомственное Минстрою России федеральное автономное учреждение, которое исполняет широкий ряд функций: строительный контроль, технические заказы, а кроме того, это одно из ведущих в России учреждений дополнительного профессионального образования. «РосКапСтрой» принимает участие в строительстве и реконструкции крупных инфраструктурных объектов. В их числе канализационные очистные сооружения в Улан-Уде, Астрахани и Краснодарском крае.

- Для нас сотрудничество с ФАУ «РосКапСтрой» - гарантия, что реконструкция такого стратегически важного не только для Нижнего Новгорода, но и для всего бассейна реки Волги объекта как Нижегородская станция аэрации будет выполнена максимально качественно. Строительно-монтажные работы стартуют уже в этом году, основная задача – развернуть их таким образом, чтобы не прерывать работу станции аэрации. Поэтому выводить отдельные сооружения из технологического процесса мы будем постепенно, не нарушая цикл очистки сточных вод в целом, – подчеркивает генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.

Через Нижегородскую станцию аэрации ежегодно проходит 250 миллионов кубических метров сточных вод. За последние пять лет была проведена модернизация отдельных сооружений, например, аэротенков с заменой системы подачи активного ила, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории, однако только полная реконструкция в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» позволит обеспечивать соблюдение современных норм очистки сточных вод.

- Реконструкция затронет все сооружения станции на всех этапах очистки и позволит значительно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в реку, снизить выбросы в атмосферный воздух до минимума. Нижегородская станция аэрации – уже не первый в нашей практике объект, от которого зависит экологическое благополучие Волги. Мы приложим все усилия для того, чтобы реконструкция была выполнена качественно и в срок, – комментирует заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» Вячеслав Москаев.

Справка

Нижегородская станция аэрации – сооружения, проводящие очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора. Очистка стоков проводится в несколько этапов, включающих механическую очистку, отстаивание, биологическую переработку с помощью полезных бактерий и обеззараживание. Очищенная вода поступает в Волгу, тем самым замыкая городскую экологическую цепочку круговорота питьевой воды.