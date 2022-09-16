Рабочий получил тяжелые травмы, переливая химические вещества на предприятии в Нижнем Новгороде

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочего на одном из предприятий Автозаводского района Нижнего Новгорода по статье «Нарушение требования охраны труда». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 13 сентября оператор дистанционного пульта управления, находясь на предприятии по Молодежному проспекту, переливал химические вещества с помощью гидравлического штабелера из куба в бочки, - рассказали следователи. – Внезапно упал гидравлический штабелер и куб, из-за чего 32-летний мужчина получил различные травмы и попал в больницу. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела следователи оценят действия сотрудников промышленного предприятия, ответственных за соблюдение требований безопасности. Всему этому будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.