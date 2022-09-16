Патрулирование нижегородских лесов усилили из-за высокой пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Патрулирование нижегородских лесов усиленно из-за высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщает Минлесхоз Нижегородской области.

В районах введены 5, 4, а местами 1, 2, 3 классы пожароопасности. В лесах 46 муниципальных округов ограничено посещение.

Для контроля обстановки ведомство подключило систему мониторинга «Лесохранитель». Участки патрулируют по маршруту и с неба.

– С начала пожароопасного сезона потушили 65 лесных пожаров, большинство из которых произошло по вине человека. 97 % ликвидированы в течении первых суток. Зафиксировано 3 крупных лесных пожара, – отметили в Минлесхозе.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Нижегородской области, 15 сентября, лесных пожаров зафиксировано не было.