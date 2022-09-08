Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов открылся в Нижнем Новгороде 8 сентября Фото: Кирилл Мартынов

Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца открылся в Нижнем Новгороде 8 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Программа мероприятий рассчитана на три дня. Участие принимают 300 человек. Это ведущие специалисты клиник России и профильные эксперты из еще 12 стран.

По данным ведомства, в регионе за время существования кардиохирургии было выполнено более 25 тысяч операций по врожденным порокам сердца. В том числе, около 7,5 тысяч операций проведено с искусственным кровообращением.

Съезд детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца продлится до 10 сентября. Участников ожидают тематические секции и круглые столы. Также будет организовано общение в формате лекций.

– Проведение съезда позволит получить новую информацию, будет способствовать обмену опытом между научными коллективами и отдельными врачами, обеспечивая всесторонний подход к лечению детей с пороками сердца. Это положительно скажется на повышении качества оказания медицинской помощи нашим юным пациентам, – отметил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев.