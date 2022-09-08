У нижегородца украли со счета 750 тысяч рублей при онлайн-продаже труб

На днях в полицию обратился 36-летний нижегородец, заявивший о похищении у него 750 тысяч рублей. Неизвестные сняли их с его счета при онлайн-продаже металлических труб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Ранее в интернете он разместил объявление о продаже металлических труб, - рассказали в полиции. – Затем с ним связался потенциальный покупатель, который запросил реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения для того, чтобы якобы перевести предоплату.

По его словам, как только он проделал все эти процедуры, с его счета сняли 750 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование этого дела продолжается.